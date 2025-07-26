Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN ĐÔNG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN ĐÔNG HẢI
- Hồ Chí Minh: 229 Hai Bà Trưng, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Trực hotline tư vấn bán hàng, hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của khách hàng.
Xử lý các tình huống khách hàng khiếu nại.
Tiếp nhận các cuộc gọi từ đơn vị vận chuyển để hỗ trợ xử lý đơn hàng kịp thời.
Chat online, trả lời comment trên FB, Zalo, Instagram...
Theo dõi, kiểm soát tình trạng đơn hàng để kịp thời xử lý cho khách hàng
Tiếp nhận và hỗ trợ bảo hành sản phẩm cho khách hàng
Duy trì quan hệ khách hàng cũ, gia tăng lượng khách hàng trung thành bằng các nghiệp vụ gọi điện CSKH được training.
Các công việc khác theo sự phân công trực tiếp của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về internet, thành thạo FB, mạng xã hội...
Sử dụng thành thạo Microsoft Office: Word, Excel…
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phán đoán, nắm bắt tâm lý khách hàng nhanh
Có khả năng tiếp thu nhanh, xử lý tình huống nhạy bén
Có tinh thần cầu tiến, yêu thích công việc và luôn học hỏi, nhiệt tình trong công việc
Kinh nghiệm từ 06 tháng ở vị trí nhân viên CSKH
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN ĐÔNG HẢI Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch, tiệc, quà tặng,…
Đồng phục
Chăm sóc sức khỏe hằng năm
Có cơ hội tham gia các lớp huấn luyện, đào tạo kĩ năng
Chế độ nghỉ phép
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN ĐÔNG HẢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI