Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN ĐÔNG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 229 Hai Bà Trưng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trực hotline tư vấn bán hàng, hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của khách hàng.

Xử lý các tình huống khách hàng khiếu nại.

Tiếp nhận các cuộc gọi từ đơn vị vận chuyển để hỗ trợ xử lý đơn hàng kịp thời.

Chat online, trả lời comment trên FB, Zalo, Instagram...

Theo dõi, kiểm soát tình trạng đơn hàng để kịp thời xử lý cho khách hàng

Tiếp nhận và hỗ trợ bảo hành sản phẩm cho khách hàng

Duy trì quan hệ khách hàng cũ, gia tăng lượng khách hàng trung thành bằng các nghiệp vụ gọi điện CSKH được training.

Các công việc khác theo sự phân công trực tiếp của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có kiến thức về internet, thành thạo FB, mạng xã hội...

Sử dụng thành thạo Microsoft Office: Word, Excel…

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phán đoán, nắm bắt tâm lý khách hàng nhanh

Có khả năng tiếp thu nhanh, xử lý tình huống nhạy bén

Có tinh thần cầu tiến, yêu thích công việc và luôn học hỏi, nhiệt tình trong công việc

Kinh nghiệm từ 06 tháng ở vị trí nhân viên CSKH

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN ĐÔNG HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm theo quy định

Du lịch, tiệc, quà tặng,…

Đồng phục

Chăm sóc sức khỏe hằng năm

Có cơ hội tham gia các lớp huấn luyện, đào tạo kĩ năng

Chế độ nghỉ phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN ĐÔNG HẢI

