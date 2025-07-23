Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần tập đoàn Euroview làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Tân Quang, Xã Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho

Phối hợp với Phòng KHSX tiến hành xuất nhập hàng hoá , vật tư cho các bộ phận.

Phối hợp với Phòng KHSX kiểm kê kho định kỳ.

Thống kê, cập nhật đối chiếu số liệu nhập, hàng hoá hàng ngày và định kỳ.

Phối hợp với Phòng KHSX tính toán và theo dõi mức tồn kho hàng hóa trong kho.

Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo phân công của Kê toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán.

Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt Excel ( Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Bravo...)

Năng động, sáng tạo, có khả năng sắp xếp công việc tốt.

Ưu tiên ứng viên làm việc trong các đơn vị sản xuất.

Có thể tăng ca để xuất hàng khi có yêu cầu.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Euroview Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-10 triệu /tháng

Tăng lương ít nhất 1 lần/ năm

Được tham gia BHXH, BHYT...

Ăn trưa miễn phí tại Công ty.

Thưởng vào các ngày lễ, tết.

Chế độ phúc lợi cho lao động: Du lịch, nghỉ mát, phép, ốm đau, tai nạn, hiếu, hỷ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Euroview

