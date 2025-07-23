Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần tập đoàn Euroview làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Euroview
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/08/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Euroview

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty cổ phần tập đoàn Euroview

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Tân Quang, Xã Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phối hợp với Phòng KHSX tiến hành xuất nhập hàng hoá , vật tư cho các bộ phận.
Phối hợp với Phòng KHSX kiểm kê kho định kỳ.
Thống kê, cập nhật đối chiếu số liệu nhập, hàng hoá hàng ngày và định kỳ.
Phối hợp với Phòng KHSX tính toán và theo dõi mức tồn kho hàng hóa trong kho.
Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo phân công của Kê toán trưởng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán.
Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt Excel ( Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Bravo...)
Năng động, sáng tạo, có khả năng sắp xếp công việc tốt.
Ưu tiên ứng viên làm việc trong các đơn vị sản xuất.
Có thể tăng ca để xuất hàng khi có yêu cầu.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Euroview Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-10 triệu /tháng
Tăng lương ít nhất 1 lần/ năm
Được tham gia BHXH, BHYT...
Ăn trưa miễn phí tại Công ty.
Thưởng vào các ngày lễ, tết.
Chế độ phúc lợi cho lao động: Du lịch, nghỉ mát, phép, ốm đau, tai nạn, hiếu, hỷ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Euroview

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Euroview

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 150 Đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

