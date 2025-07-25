Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D
Ngày đăng tuyển: 25/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 28 Chu Văn An, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tham gia thiết kế dự án kéo dài 6 tháng tại Việt Nam
- Song song theo đó tham gia thiết kế dự án nước ngoài
- Tìm kiếm những ai thực sự yêu nghề, muốn đi cùng công trình từ khâu ý tưởng đến khi hoàn thiện thi công

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc
Kinh nghiệm: mới ra trường đến 1 năm trong lĩnh vực kiến trúc
Có tư duy thiết kế, tinh thần học hỏi và cầu tiến
Có trách nhiệm, làm việc nhóm tốt và sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc thực tế
Có tinh thần học hỏi, nhiệt huyết, tính kỷ luật và tư duy quản lý công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi công việc:
Mức lương thử việc: 8.000.000 VNĐ/tháng
Sau thử việc làm hiệu suất tốt – Deal lại lương!
Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau khi kết thúc dự án
Được trực tiếp tham gia và học hỏi trong môi trường thực tế, có định hướng và hỗ trợ từ người có kinh nghiệm
Thời gian làm việc: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h30-17h30, từ thứ 2 đến thứ 6
Ứng viên vui lòng gửi CV và Portfolio về top cv

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 28 Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

