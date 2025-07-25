Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 28 Chu Văn An, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tham gia thiết kế dự án kéo dài 6 tháng tại Việt Nam

- Song song theo đó tham gia thiết kế dự án nước ngoài

- Tìm kiếm những ai thực sự yêu nghề, muốn đi cùng công trình từ khâu ý tưởng đến khi hoàn thiện thi công

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc

Kinh nghiệm: mới ra trường đến 1 năm trong lĩnh vực kiến trúc

Có tư duy thiết kế, tinh thần học hỏi và cầu tiến

Có trách nhiệm, làm việc nhóm tốt và sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc thực tế

Có tinh thần học hỏi, nhiệt huyết, tính kỷ luật và tư duy quản lý công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi công việc:

Mức lương thử việc: 8.000.000 VNĐ/tháng

Sau thử việc làm hiệu suất tốt – Deal lại lương!

Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau khi kết thúc dự án

Được trực tiếp tham gia và học hỏi trong môi trường thực tế, có định hướng và hỗ trợ từ người có kinh nghiệm

Thời gian làm việc: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h30-17h30, từ thứ 2 đến thứ 6

Ứng viên vui lòng gửi CV và Portfolio về top cv

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D

