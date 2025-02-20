Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KI WORKS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lương thỏa thuận theo năng lực. - Thưởng và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến. - Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong các công việc liên quan đến báo giá, hợp đồng, đơn hàng.

- Theo dõi tiến độ đơn hàng, phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo giao hàng đúng hạn.

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương.

- Tiếng anh lưu loát

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KI WORKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KI WORKS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.