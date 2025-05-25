Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANB làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 190 đường GS3, phường Đông Hòa, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập biên nhận cọc, giữ chỗ, và các chứng từ liên quan;

Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của bộ phận kinh doanh theo chỉ đạo của BGD;

Theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động bán hàng của dự án mình phụ trách;

Cập nhật tình trạng sản phẩm, giỏ hàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm;

Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho nhân viên kinh doanh và thúc đẩy bán hàng;

Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh cho các bộ phận liên quan;

Đầu mối liên hệ với Chủ đầu tư;

Theo dõi, đối chiếu các khoản hoa hồng và thưởng cùng bộ phận Kế toán;

Quản lý, lưu trữ dữ liệu/ tài liệu khách hàng.

Tham gia các event mở bán, sự kiện, Site tour của các dự án. - Hỗ trợ công tác Site Tour cho dự án;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Vận hành hoặc Giám đốc Kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ từ 23 - 30 tuổi.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành về kinh tế: Bất động sản, Quản trị kinh doanh, thương mại, ngân hàng, marketing, ngoại ngữ, trợ lý/thư ký..

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm admin bất động sản.

- Có kỹ năng hỗ trợ, kết nối tốt.

- Nhanh nhẹn, thân thiện, nhiệt tình, giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANB Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 8 - 10 triệu (theo năng lực, kinh nghiệm) + Thưởng dự án, thưởng hoa hồng theo sản phẩm, thu nhập ổn định.

- Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;

- Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;

- Cơ hội đào tạo chuyên sâu, thăng tiến với chức vụ phù hợp.

- Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Nghỉ lễ, tết Nghỉ phép, nghỉ khác: theo quy định

- Môi trường làm việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANB

