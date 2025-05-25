Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANB làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANB
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANB

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 190 đường GS3, phường Đông Hòa, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập biên nhận cọc, giữ chỗ, và các chứng từ liên quan;
Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của bộ phận kinh doanh theo chỉ đạo của BGD;
Theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động bán hàng của dự án mình phụ trách;
Cập nhật tình trạng sản phẩm, giỏ hàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm;
Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho nhân viên kinh doanh và thúc đẩy bán hàng;
Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh cho các bộ phận liên quan;
Đầu mối liên hệ với Chủ đầu tư;
Theo dõi, đối chiếu các khoản hoa hồng và thưởng cùng bộ phận Kế toán;
Quản lý, lưu trữ dữ liệu/ tài liệu khách hàng.
Tham gia các event mở bán, sự kiện, Site tour của các dự án. - Hỗ trợ công tác Site Tour cho dự án;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Vận hành hoặc Giám đốc Kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ từ 23 - 30 tuổi.
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành về kinh tế: Bất động sản, Quản trị kinh doanh, thương mại, ngân hàng, marketing, ngoại ngữ, trợ lý/thư ký..
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm admin bất động sản.
- Có kỹ năng hỗ trợ, kết nối tốt.
- Nhanh nhẹn, thân thiện, nhiệt tình, giao tiếp tốt.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANB Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 8 - 10 triệu (theo năng lực, kinh nghiệm) + Thưởng dự án, thưởng hoa hồng theo sản phẩm, thu nhập ổn định.
- Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
- Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;
- Cơ hội đào tạo chuyên sâu, thăng tiến với chức vụ phù hợp.
- Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Nghỉ lễ, tết Nghỉ phép, nghỉ khác: theo quy định
- Môi trường làm việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 190 đường GS3, Phường Đông Hòa, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

