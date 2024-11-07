Tuyển Hành chính Công ty TNHH Sơn KOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 3, CN6, cụm công nghiệp tập trung Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu cho TGĐ các quy định về Luật:

- Soạn thảo, kiểm tra tính pháp lý của các văn bản như hợp đồng, thỏa thuận, và các tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hỗ trợ Phó Tổng Giám đốc trong các cuộc đàm phán, thương thảo các điều khoản hợp đồng với đối tác, đảm bảo các quyền lợi pháp lý của công ty.

2. Hỗ trợ quản lý công việc hàng ngày:

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp cho Phó Tổng Giám đốc.

- Chuẩn bị tài liệu, báo cáo cần thiết trước các cuộc họp, sự kiện.

- Tham gia các cuộc họp cùng Phó Tổng Giám đốc và ghi chép biên bản cuộc họp.

3. Quản lý thông tin và truyền thông:

- Truyền đạt chỉ thị từ Phó Tổng Giám đốc đến các phòng ban.

- Tiếp nhận công văn, giấy tờ, hồ sơ, email của các đơn vị, đối tác tổng hợp báo cáo Phó Tổng giám đốc.

- Lập báo cáo định kỳ, đột xuất; Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc.

- Lưu trữ các văn bản, hồ sơ....

4. Hỗ trợ đối ngoại:

- Liên hệ và tham gia làm việc với các đối tác, khách hàng theo chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Luật... Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật va am hiểu các quy định của pháp luật.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán và thuyết phục.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính, Word, Excell, Powerpoint, kỹ năng soạn thảo các loại văn bản.

- Khả năng quản lý thời gian, tổ chức công việc khoa học, và làm việc dưới áp lực cao.

- Ngoại hình ưa nhìn, không nói giọng địa phương.

Tại Công ty TNHH Sơn KOVA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao của doanh nghiệp.

- Tiền thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sơn KOVA

