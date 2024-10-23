Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô C - 1 - CN, Đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý hồ sơ, lý lịch, quy trình vận hành máy móc thiết bị

- Quản lý kỹ thuật của phân xưởng phụ trách

- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật xưởng sửa chữa máy móc, thiết bị

- Thực hiện các công tác hỗ trợ Quản đốc xưởng quản lý kỹ thuật liên quan đến sản xuất

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành cơ khí - Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

- Có khả năng chịu áp lực cao - Nắm rõ các nghiệp vụ

Tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 07h30-17h (nghỉ Chủ Nhật)

- BH đầy đủ theo quy định.

- Phụ cấp nuôi con nhỏ

- Du lịch 1 kèm 3 (vợ/chồng + 2 con)

- Lương tháng 13,14 và 15 (dành cho cấp quản lý)

- Chế độ thăm hỏi, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company

