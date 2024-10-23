Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô C

- 1

- CN, Đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý hồ sơ, lý lịch, quy trình vận hành máy móc thiết bị
- Quản lý kỹ thuật của phân xưởng phụ trách
- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật xưởng sửa chữa máy móc, thiết bị
- Thực hiện các công tác hỗ trợ Quản đốc xưởng quản lý kỹ thuật liên quan đến sản xuất

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành cơ khí - Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
- Có khả năng chịu áp lực cao - Nắm rõ các nghiệp vụ

Tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 07h30-17h (nghỉ Chủ Nhật)
- BH đầy đủ theo quy định.
- Phụ cấp nuôi con nhỏ
- Du lịch 1 kèm 3 (vợ/chồng + 2 con)
- Lương tháng 13,14 và 15 (dành cho cấp quản lý)
- Chế độ thăm hỏi, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company

Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô C-1-CN, Đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

