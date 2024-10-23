Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô C
- 1
- CN, Đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Bến Cát
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Quản lý hồ sơ, lý lịch, quy trình vận hành máy móc thiết bị
- Quản lý kỹ thuật của phân xưởng phụ trách
- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật xưởng sửa chữa máy móc, thiết bị
- Thực hiện các công tác hỗ trợ Quản đốc xưởng quản lý kỹ thuật liên quan đến sản xuất
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành cơ khí - Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
- Có khả năng chịu áp lực cao - Nắm rõ các nghiệp vụ
Tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 07h30-17h (nghỉ Chủ Nhật)
- BH đầy đủ theo quy định.
- Phụ cấp nuôi con nhỏ
- Du lịch 1 kèm 3 (vợ/chồng + 2 con)
- Lương tháng 13,14 và 15 (dành cho cấp quản lý)
- Chế độ thăm hỏi, sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Pro Company
