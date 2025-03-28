Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: QL 13, Ấp Cầu Sắt, Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Công ty GrandHome Stone Vina là NSX hàng đầu của Việt Nam về tấm thạch anh khổ lớn, tự hào là NSX Việt Nam có uy tín xuất khẩu sang thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ trong nhiều năm. Và đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trợ Lý Tổng Giám Đốc, cụ thể như sau:

Mô tả công việc:

• Hỗ trợ TGĐ: Giám sát và điều phối hoạt động sản xuất, đảm bảo hiệu quả và đạt mục tiêu.

• Quản lý vận hành: Theo dõi quy trình, tối ưu hóa chi phí, giải quyết vấn đề phát sinh.

• Báo cáo: Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động cho TGĐ.

• Tham mưu: Đề xuất cải tiến quy trình, tối ưu hóa chi phí.

• Đại diện: Thay mặt TGĐ làm việc với các bộ phận liên quan và đối tác.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan (kỹ thuật, quản trị sản xuất, kinh tế...).

• Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nhà máy, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Kiến thức sâu rộng về quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và kiểm soát chi phí.

• Kỹ năng quản lý, tổ chức và điều phối công việc tốt.

• Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Tại CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA

