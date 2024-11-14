Tuyển Thư ký công trình Công ty Cổ phần TID Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Thư ký công trình Công ty Cổ phần TID Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty Cổ phần TID Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty Cổ phần TID Miền Nam

Thư ký công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thư ký công trình Tại Công ty Cổ phần TID Miền Nam

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 4 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thư ký công trình Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Cập nhật tiến độ công việc lên hệ thống
Theo dõi hồ sơ phê duyệt bản vẽ, phê duyệt vật liệu...
Lập và cập nhật dự toán thi công, và các công việc khác được quản lý phân giao
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đã học xong chờ tốt nghiệp hoặc mới ra trường chuyên ngành QLDA xây dựng hoặc kinh tế xây dựng, biết đọc bản vẽ
Thái độ học hỏi, cầu tiến, có định hướng làm việc ở công ty sản xuất.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Ưu tiên thành thạo Tiếng anh

Tại Công ty Cổ phần TID Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: 2.000.000đ – 3.000.000đ/tháng
Được nghỉ các ngày Lễ, Tết, ngày phép theo quy định Nhà nước và Công ty;
Được tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung và tham gia các hoạt động khác của công ty.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn.
Hưởng đầy đủ các chế độ quy định theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TID Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần TID Miền Nam

Công ty Cổ phần TID Miền Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, Nguyễn Thái Bình, P4, Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

