Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Thiết bị và chuyển giao công nghệ phát triển Asean làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Phòng ban: Phòng Tài chính – Kế toán

Báo cáo cho: Kế toán trưởng / Kế toán tổng hợp

Thời gian thực tập: Theo thỏa thuận

Nhập liệu chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán theo hướng dẫn.

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ trước khi hạch toán.

b) Quản lý và lưu trữ chứng từ

Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán, hợp đồng, hồ sơ thanh toán theo quy định.

Hỗ trợ tìm kiếm, cung cấp chứng từ khi cần đối chiếu hoặc kiểm tra.

c) Hỗ trợ công tác kế toán thu – chi

Lập phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi theo hướng dẫn.

Đối chiếu số liệu thu chi với sổ quỹ và sao kê ngân hàng.

d) Hỗ trợ kế toán công nợ

Theo dõi, cập nhật công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

Hỗ trợ liên hệ đối chiếu công nợ theo định kỳ.

Hỗ trợ lập báo cáo và các công việc khác

Hỗ trợ tổng hợp số liệu báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia các công việc khác của phòng khi được phân công.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Nắm kiến thức cơ bản về nguyên tắc, chuẩn mực kế toán.

Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán.

Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần Thiết bị và chuyển giao công nghệ phát triển Asean Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thực tế.

Hỗ trợ phụ cấp thực tập theo chính sách Công ty.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đạt yêu cầu sau thời gian thực tập.

Được xác nhận thực tập và nhận xét đánh giá năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thiết bị và chuyển giao công nghệ phát triển Asean

