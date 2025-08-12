Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Thiết bị và chuyển giao công nghệ phát triển Asean làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty cổ phần Thiết bị và chuyển giao công nghệ phát triển Asean
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Thiết bị và chuyển giao công nghệ phát triển Asean

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Phòng ban: Phòng Tài chính – Kế toán
Báo cáo cho: Kế toán trưởng / Kế toán tổng hợp
Thời gian thực tập: Theo thỏa thuận
Nhập liệu chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán theo hướng dẫn.
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ trước khi hạch toán.
b) Quản lý và lưu trữ chứng từ
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán, hợp đồng, hồ sơ thanh toán theo quy định.
Hỗ trợ tìm kiếm, cung cấp chứng từ khi cần đối chiếu hoặc kiểm tra.
c) Hỗ trợ công tác kế toán thu – chi
Lập phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi theo hướng dẫn.
Đối chiếu số liệu thu chi với sổ quỹ và sao kê ngân hàng.
d) Hỗ trợ kế toán công nợ
Theo dõi, cập nhật công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
Hỗ trợ liên hệ đối chiếu công nợ theo định kỳ.
Hỗ trợ lập báo cáo và các công việc khác
Hỗ trợ tổng hợp số liệu báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia các công việc khác của phòng khi được phân công.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
Nắm kiến thức cơ bản về nguyên tắc, chuẩn mực kế toán.
Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán.
Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần Thiết bị và chuyển giao công nghệ phát triển Asean Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thực tế.
Hỗ trợ phụ cấp thực tập theo chính sách Công ty.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đạt yêu cầu sau thời gian thực tập.
Được xác nhận thực tập và nhận xét đánh giá năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thiết bị và chuyển giao công nghệ phát triển Asean

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Thiết bị và chuyển giao công nghệ phát triển Asean

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT5.9 Khu chức năng đô thị tây mỗ, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

