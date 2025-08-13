Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 29 đường Đoàn Thị Điểm, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các kênh: Facebook, Website tuyển dụng, diễn đàn,..
Tìm kiếm hồ sơ ứng viên theo tiêu chí đã thống nhất.
Hỗ trợ liên hệ, hẹn lịch phỏng vấn và gửi email thông báo kết quả.
Cập nhật dữ liệu ứng viên vào hệ thống/Google Sheet.
Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến tuyển dụng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của chuyên viên/Trưởng nhóm.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, hoặc ngành liên quan.
Yêu thích công việc tuyển dụng và phát triển con người.
Sử dụng cơ bản Microsoft Office (Word, Excel) hoặc Google Workspace.
Có thể đáp ứng thời gian thực tập

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 100.000 VNĐ/Ngày.
Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp về quy trình tuyển dụng.
Cơ hội rèn luyện kỹ năng phỏng vấn, sàng lọc hồ sơ, xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, doanh nghiệp lớn, có bề dày kinh nghiệm, gần 20 năm trong lĩnh vực sự kiện, hội nghị
Tham gia các khoá đào tạo của Công ty
Tham gia các hoạt động nội bộ, event công ty.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29, Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

