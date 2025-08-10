Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
- Hồ Chí Minh: 906 Lạc Long Quân, Phường Tân Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ nhập liệu chứng từ kế toán vào phần mềm (hoặc Excel).
Sắp xếp, lưu trữ và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn.
Hỗ trợ lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của phòng tài chính kế toán.
Thực hiện đối chiếu công nợ, thu – chi, kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra.
Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế và các tài liệu liên quan.
Thực hiện các công việc hành chính – kế toán khác theo phân công.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu tiến
Sử dụng thành thạo excel, có biết về các phần mềm kế toán (FAST, MISA) là một lợi thế
Có định hướng phát triển ở lĩnh vực tài chính - kế toán
Thực tập tối thiểu 4 ngày/tuần
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán - tài chính thực tế tại mô hình doanh nghiệp sản xuất
Được đào tạo tư duy về quản trị tài chính
Hỗ trợ cơm trưa nhà máy
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
