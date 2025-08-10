Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 906 Lạc Long Quân, Phường Tân Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ nhập liệu chứng từ kế toán vào phần mềm (hoặc Excel).

Sắp xếp, lưu trữ và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn.

Hỗ trợ lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của phòng tài chính kế toán.

Thực hiện đối chiếu công nợ, thu – chi, kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế và các tài liệu liên quan.

Thực hiện các công việc hành chính – kế toán khác theo phân công.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm cuối các chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán - Tài chính doanh nghiệp

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu tiến

Sử dụng thành thạo excel, có biết về các phần mềm kế toán (FAST, MISA) là một lợi thế

Có định hướng phát triển ở lĩnh vực tài chính - kế toán

Thực tập tối thiểu 4 ngày/tuần

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ mộc dấu và số liệu thực tập

Được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán - tài chính thực tế tại mô hình doanh nghiệp sản xuất

Được đào tạo tư duy về quản trị tài chính

Hỗ trợ cơm trưa nhà máy

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.