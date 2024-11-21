Tuyển Hành chính Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thời trang HT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 Đặng Tiến Đông, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Điều phối đơn hàng: Kiểm tra đơn hàng ngày, tạo vận đơn để chuyển cho nhân viên đóng hàng. Xử lý các tình huống sau khi đơn được vận chuyển đi

Quản lý cửa hàng và kho: Kiểm tra trưng bày cửa hàng, kiểm soát xuất nhập tồn kho

Công việc mua hàng:

Duy trì và phát triển hệ thống nhà cung cấp đáp ứng được yêu cầu của Công ty về sản phẩm hàng hóa, tiến độ, giá cả.

Trực tiếp liên hệ nhà cung cấp để mua hàng đầu vào

Tìm kiếm và làm việc với đơn vị logistic theo đúng quy trình cho đến khi việc mua hàng hoàn tất, hàng về đến kho

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 25 đến 27 tuổi

Học các chuyên ngành Kinh tế có liên quan hoặc có kinh nghiệm làm việc liên quan

Tính cách tỉ mỉ, cẩn thận

Giao tiếp tốt (Rất quan trọng)

Có tư duy làm việc đạt hiệu suất cao

Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thời trang HT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000VNĐ - 12.000.000 VNĐ/ tháng

tháng

Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo

Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Du lịch năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thời trang HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin