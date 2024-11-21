Tuyển Hành chính Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thời trang HT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thời trang HT
- Hà Nội: 97 Đặng Tiến Đông, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Điều phối đơn hàng: Kiểm tra đơn hàng ngày, tạo vận đơn để chuyển cho nhân viên đóng hàng. Xử lý các tình huống sau khi đơn được vận chuyển đi
Quản lý cửa hàng và kho: Kiểm tra trưng bày cửa hàng, kiểm soát xuất nhập tồn kho
Công việc mua hàng:
Duy trì và phát triển hệ thống nhà cung cấp đáp ứng được yêu cầu của Công ty về sản phẩm hàng hóa, tiến độ, giá cả.
Trực tiếp liên hệ nhà cung cấp để mua hàng đầu vào
Tìm kiếm và làm việc với đơn vị logistic theo đúng quy trình cho đến khi việc mua hàng hoàn tất, hàng về đến kho
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học các chuyên ngành Kinh tế có liên quan hoặc có kinh nghiệm làm việc liên quan
Tính cách tỉ mỉ, cẩn thận
Giao tiếp tốt (Rất quan trọng)
Có tư duy làm việc đạt hiệu suất cao
Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thời trang HT Thì Được Hưởng Những Gì
tháng
Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo
Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Du lịch năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thời trang HT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI