Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KVN GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 128 Louis II, KĐT Louis City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đại diện Tổng Giám đốc tham gia đón tiếp khách hàng, tổ chức các sự kiện trong Công ty.

Sắp xếp lịch trình công việc cho Tổng Giám đốc và lên kế hoạch các cuộc họp, hội nghị (đặt vé máy bay, sắp xếp phương tiện và book chỗ ở).

Trả lời điện thoại, tin nhắn cho các bên liên quan, xử lý email và các thư quan trọng gửi đến.

Tiếp nhận, xem tài liệu từ các phòng ban, bộ phận rồi trình lên Tổng Giám đốc phê duyệt.

Quản lý những tài liệu điện tử và giấy tờ.

Triển khai, tiếp nhận các công việc của cấp trên xuống các phòng ban.

Lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho Tổng Giám đốc/phòng ban khác.

Theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công việc của công ty, các vấn đề liên quan đến nhân sự, hỗ trợ lập ngân sách và giám sát nguồn ngân sách.

Hỗ trợ tuyển dụng, sàng lọc ứng viên, trực tiếp tham gia phỏng vấn,...

Tham gia đóng góp ý tưởng và lên kế hoạch cho các chương trình, hoạt động của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, ngôn ngữ, tài chính, kế toán ....

Yêu cầu có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 02- 03 năm trở lên.

Có thể đi công tác.

Năng động, tự tin, hoạt bát, có tinh thần tự giác chủ động trong công việc.

Chăm chỉ, chịu khó, nhạy bén, cầu tiến.

Khả năng giao tiếp tốt, thân thiện, tích cực, xử lý tình huống nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KVN GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000(trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Thưởng: Thưởng thành tích đặc biệt

Đãi ngộ, phúc lợi: Các dịp Lễ, Tết. Hiếu, hỉ, sinh nhật, ốm đau, thai sản ... theo quy định của công ty. Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật Lao động.

Làm việc theo giờ hành chính 8h - 17h, tháng nghỉ 2 thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KVN GLOBAL

