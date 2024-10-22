Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Thương Mại VUCCN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty TNHH Thương Mại VUCCN
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Ngọc Lịch, Trưng Trắc, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Sắp xếp và quản lý hàng hóa trong kho
- Kiểm tra, lập phiếu xuất – nhập kho
- Kiểm kê số lượng hàng hóa trong kho
- Hỗ trợ quản lý sắp xếp các công việc trong kho
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp
- Có tinh thần làm việc nhóm
- Biết sử dụng tin học văn phòng
- Ưu tiên các bạn biết giao tiếp Tiếng Trung
- Có tinh thần làm việc nhóm
- Biết sử dụng tin học văn phòng
- Ưu tiên các bạn biết giao tiếp Tiếng Trung
Tại Công ty TNHH Thương Mại VUCCN Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc thoải mái
- Ngày nghỉ và chế độ bảo hiểm theo luật lao động VN
- Du lịch hàng năm
- Trợ cấp đi lại, điện thoại
- Ngày nghỉ và chế độ bảo hiểm theo luật lao động VN
- Du lịch hàng năm
- Trợ cấp đi lại, điện thoại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại VUCCN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI