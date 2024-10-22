Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Thương Mại VUCCN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Ngọc Lịch, Trưng Trắc, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc

- Sắp xếp và quản lý hàng hóa trong kho

- Kiểm tra, lập phiếu xuất – nhập kho

- Kiểm kê số lượng hàng hóa trong kho

- Hỗ trợ quản lý sắp xếp các công việc trong kho

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp

- Có tinh thần làm việc nhóm

- Biết sử dụng tin học văn phòng

- Ưu tiên các bạn biết giao tiếp Tiếng Trung

Quyền Lợi Được Hưởng

- Môi trường làm việc thoải mái

- Ngày nghỉ và chế độ bảo hiểm theo luật lao động VN

- Du lịch hàng năm

- Trợ cấp đi lại, điện thoại

Cách Thức Ứng Tuyển

