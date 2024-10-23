Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH MTV BÁNH KẸO VÀ DỊCH VỤ AN TRANG làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV BÁNH KẸO VÀ DỊCH VỤ AN TRANG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV BÁNH KẸO VÀ DỊCH VỤ AN TRANG

Trực page

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: 94 Phạm Bạch Hổ, Nam Bình, TP Ninh Bình, TP Ninh Bình

Tư vấn bán hàng và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm: bánh kẹo và quà tặng cao cấp trên fanpage và các trang mạng xã hội
Nắm tốt các kỹ năng về sản phẩm: nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng sản phẩm, hình dáng sản phẩm, bao bì...
Tiếp nhận đơn đặt hàng và điều phối đơn hàng với nhân viên Cửa hàng.
Phối hợp với Cửa hàng để cập nhật số lượng hàng hóa trên shop kịp thời, chính xác.
Cung cấp cho khách hàng thông tin về chương trình khuyến mại, giảm giá, v.v.
Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng về sản phẩm.
Báo cáo công việc với quản lý về tình hình kinh doanh thực tế.
Phối hợp cùng các bộ phận có liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng.
Chăm sóc và duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng cũ, mới
KHÔNG PHẢI TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG. Tệp khách hàng có sẵn được đưa về từ đội ngũ marketing
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Địa điểm làm việc: NINH BÌNH
94 Phạm Bạch Hổ, Nam Bình, TP Ninh Bình
Ưu tiên ứng viên ở gần khu vực làm việc
WEBSITE DOANH NGHIỆP: bepantrang . vn
Tư vấn bán hàng và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm: bánh kẹo và quà tặng cao cấp trên fanpage và các trang mạng xã hội
Nắm tốt các kỹ năng về sản phẩm: nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng sản phẩm, hình dáng sản phẩm, bao bì...
Tiếp nhận đơn đặt hàng và điều phối đơn hàng với nhân viên Cửa hàng.
Phối hợp với Cửa hàng để cập nhật số lượng hàng hóa trên shop kịp thời, chính xác.
Cung cấp cho khách hàng thông tin về chương trình khuyến mại, giảm giá, v.v.
Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng về sản phẩm.
Báo cáo công việc với quản lý về tình hình kinh doanh thực tế.
Phối hợp cùng các bộ phận có liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng.
Chăm sóc và duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng cũ, mới
KHÔNG PHẢI TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG. Tệp khách hàng có sẵn được đưa về từ đội ngũ marketing
KHÔNG PHẢI TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Địa điểm làm việc: NINH BÌNH
94 Phạm Bạch Hổ, Nam Bình, TP Ninh Bình
Ưu tiên ứng viên ở gần khu vực làm việc
WEBSITE DOANH NGHIỆP: bepantrang . vn

Giới tính: Nữ , từ 20 - 30 tuổi
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm telesale, tư vấn, sale....
Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ, ham học hỏi.
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Có laptop cá nhân
Giới tính: Nữ , từ 20 - 30 tuổi
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm telesale, tư vấn, sale....
Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ, ham học hỏi.
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Có laptop cá nhân

Tổng thu nhập: (Lương cứng + Lương thưởng % theo doanh thu) 7.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ (full-time)
Môi trường làm việc thoải mái, năng động
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Cơ hội thăng tiến, lương thưởng lễ Tết
Được đóng BHXH theo quy định
Tổng thu nhập: (Lương cứng + Lương thưởng % theo doanh thu) 7.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ (full-time)
Môi trường làm việc thoải mái, năng động
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Cơ hội thăng tiến, lương thưởng lễ Tết
Được đóng BHXH theo quy định

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH MTV BÁNH KẸO VÀ DỊCH VỤ AN TRANG

CÔNG TY TNHH MTV BÁNH KẸO VÀ DỊCH VỤ AN TRANG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 371/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

