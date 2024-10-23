Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH MTV BÁNH KẸO VÀ DỊCH VỤ AN TRANG làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: 94 Phạm Bạch Hổ, Nam Bình, TP Ninh Bình, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tư vấn bán hàng và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm: bánh kẹo và quà tặng cao cấp trên fanpage và các trang mạng xã hội Nắm tốt các kỹ năng về sản phẩm: nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng sản phẩm, hình dáng sản phẩm, bao bì... Tiếp nhận đơn đặt hàng và điều phối đơn hàng với nhân viên Cửa hàng. Phối hợp với Cửa hàng để cập nhật số lượng hàng hóa trên shop kịp thời, chính xác. Cung cấp cho khách hàng thông tin về chương trình khuyến mại, giảm giá, v.v. Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng về sản phẩm. Báo cáo công việc với quản lý về tình hình kinh doanh thực tế. Phối hợp cùng các bộ phận có liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng. Chăm sóc và duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng cũ, mới KHÔNG PHẢI TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG. Tệp khách hàng có sẵn được đưa về từ đội ngũ marketing Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên Địa điểm làm việc: NINH BÌNH 94 Phạm Bạch Hổ, Nam Bình, TP Ninh Bình Ưu tiên ứng viên ở gần khu vực làm việc WEBSITE DOANH NGHIỆP: bepantrang . vn

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ , từ 20 - 30 tuổi Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm telesale, tư vấn, sale.... Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ, ham học hỏi. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH MTV BÁNH KẸO VÀ DỊCH VỤ AN TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: (Lương cứng + Lương thưởng % theo doanh thu) 7.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ (full-time) Môi trường làm việc thoải mái, năng động Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực Cơ hội thăng tiến, lương thưởng lễ Tết Được đóng BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV BÁNH KẸO VÀ DỊCH VỤ AN TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.