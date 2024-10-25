Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH NƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô S3 - 7 khu làng nghề Triều Khúc,Tân Triều,Thanh Trì (ngõ 300 Nguyễn Xiển đi vào ), Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Làm việc tại văn phòng không làm tại nhà Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm/dịch vụ. Chăm sóc khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng. Sử dụng các kỹ năng bán hàng để thuyết phục và chốt đơn hàng. Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng được giao. Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đi làm là fulltime, không phải là sinh viên đang theo học Tốt nghiệp cao đẳng. Ưu tiên các ứng viên có bằng / chứng chỉ về Kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan. Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán. Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm / dịch vụ của công ty, đam mê và mong muốn học hỏi, phát triển trong lĩnh vực kinh doanh. Thành thạo sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng, đặc biệt là Excel. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác khi cần thiết. Ưu tiên các ứng viên có khả năng bán hàng online và kinh nghiệm bán hàng tại các sàn thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY TNHH NƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và chế độ thưởng hấp dẫn (thưởng doanh số, thưởng theo mục tiêu, ...). Lương cứng Từ 6,000,000đ - 8,000,000đ ( Tùy theo kinh nghiệm ) Thu nhập = Lương cứng + Hoa hồng lên tới 15,000,000đ Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) khi trở thành nhân viên chính thức >1 năm. Được đào tạo và phát triển các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và các kỹ năng cần thiết khác. Cơ hội thăng tiến trong công ty ( 6 tháng tăng lương thâm niên 1 lần ) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Đi du lịch cùng công ty 1 năm / lần; đi liên hoan khi kết thúc các chiến dịch lớn

Địa chỉ làm việc: Lô S3-7 khu làng nghề Triều Khúc,Tân Triều,Thanh Trì (ngõ 300 Nguyễn Xiển đi vào )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯƠNG BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin