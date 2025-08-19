Tuyển Trực page Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty thời trang Phan Nguyễn
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phụ trách trả lời tin nhắn trên pancake, bình luận trên fanpage, website, Instagram, Zalo,... của công ty. Tư vấn về (kiểu dáng, chất liệu, size, phối đồ...) cho khách một cách chuyên nghiệp, thuyết phục.
fanpage, website, Instagram, Zalo,...
Chốt đơn và nhập thông tin trên phần mềm Nhanh.vn
Theo dõi, gửi thông tin đơn cho bộ phận kho, theo dõi trạng thái giao hàng, hỗ trợ khách khi có sự cố phát sinh và chăm sóc sau bán
Phối hợp với bộ phận liên quan để phản hồi về hàng hoá, sản phẩm và các chương trình khuyến mãi, mini game, livestream...
Thực hiện các báo cáo hàng tháng và khi phát sinh khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ giới, có kinh nghiệm tối thiểu từ 01 năm vị trí tương đương
Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, kỹ năng tư vấn tốt
Ứng viên có kinh nghiệm sale online fanpage, web hoặc làm về sàn thương mại điện tử

Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 - 7triệu + thưởng doanh số ( Thu nhập: 9 – 12 triệu )
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Hưởng ngày phép năm, lương tháng 13, du lịch teambiulding hàng năm cùng công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho công việc.
Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9, 8/3, 20/10, Tết dương lịch, sinh nhật, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ...…
Mua hàng với giá ưu đãi nội bộ dành cho CBNV
Thời gian làm việc: làm xoay ca 8 tiếng/ngày, (ca 1: 08h – 17h; ca 2: 14h – 22h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 201 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

