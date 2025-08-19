Tuyển Trực page Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phụ trách trả lời tin nhắn trên pancake, bình luận trên fanpage, website, Instagram, Zalo,... của công ty. Tư vấn về (kiểu dáng, chất liệu, size, phối đồ...) cho khách một cách chuyên nghiệp, thuyết phục.

fanpage, website, Instagram, Zalo,...

Chốt đơn và nhập thông tin trên phần mềm Nhanh.vn

Theo dõi, gửi thông tin đơn cho bộ phận kho, theo dõi trạng thái giao hàng, hỗ trợ khách khi có sự cố phát sinh và chăm sóc sau bán

Phối hợp với bộ phận liên quan để phản hồi về hàng hoá, sản phẩm và các chương trình khuyến mãi, mini game, livestream...

Thực hiện các báo cáo hàng tháng và khi phát sinh khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ giới, có kinh nghiệm tối thiểu từ 01 năm vị trí tương đương

Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, kỹ năng tư vấn tốt

Ứng viên có kinh nghiệm sale online fanpage, web hoặc làm về sàn thương mại điện tử

Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 - 7triệu + thưởng doanh số ( Thu nhập: 9 – 12 triệu )

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Hưởng ngày phép năm, lương tháng 13, du lịch teambiulding hàng năm cùng công ty

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho công việc.

Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9, 8/3, 20/10, Tết dương lịch, sinh nhật, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ...…

Mua hàng với giá ưu đãi nội bộ dành cho CBNV

Thời gian làm việc: làm xoay ca 8 tiếng/ngày, (ca 1: 08h – 17h; ca 2: 14h – 22h)

