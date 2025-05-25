Tuyển Trực page Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 42E Hoàng Bật Đạt, phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Trực page và tư vấn online Khách Hàng về dịch vụ, chuyển đổi sang SDT để Telesale

Liên lạc với khách hàng thông qua data có sẵn để tư vấn các gói dịch vụ làm đẹp

Đặt lịch hẹn cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ

Phát triển và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng để khuyến khích khách hàng giới thiệu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

Giọng nói lưu loát, dễ nghe, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao

Chịu được áp lực tốt trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập rất tốt, dựa trên lượng KH chuyển đổi dựa trên Data MKT mang về + hoa hồng Bill

Được cung cấp data “NÓNG” (khách hàng quan tâm)

Được đào tạo thêm kinh nghiệm và kỹ năng nghề

Được xoay tua làm việc hợp lý, khoa học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI

