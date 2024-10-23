Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Lô B10 - B11, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1.Kho:

Quản lý toàn bộ hệ thống kho bãi: nguyên vật liệu, thành phẩm của công ty Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến kho bãi đảm bảo hệ thống kho vận hành một cách hiệu quả, tối ưu Chịu trách nhiệm về hoạt động xuất - nhập - tồn. Chịu trách nhiệm các báo cáo định kỳ và đột xuất các dữ liệu về kho, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Thực hiện kiểm kê toàn bộ kho 2 lần/ năm theo kế hoạch Tham mưu cho CBQL và BLĐ về vận hành hệ thống kho, nhằm đảm bảo các mục tiêu của tổ chức

2. Logistic

Chịu trách nhiệm về toàn bộ hệ thống điều chuyển kho nội bộ Quản lý các nhà cung cấp về nhu cầu vận chuyển Xây dựng kênh vận chuyển cho CMC để cung cấp dịch vụ cho các nhà phân phối

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Logistic hoặc tương tự Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong nghiệp vụ quản lý kho, bãi Có kinh nghiệm vận hành kho theo ngôn ngữ ERP – WMS Có kinh nghiệm trong quản lý giao hàng B2B là một lợi thế. Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là excel)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20.000.000 – 30.000.000 vnđ Phụ cấp: ăn trưa, điện thoại Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao động Du lịch, khám sức khỏe, teambuilding, sinh nhật công ty hàng năm,... Quà sinh nhật, thưởng lễ Tết,... Cơ hội học hỏi thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company

