Tuyển Trưởng Ca Sản Xuất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tiền Giang

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: ấp cửu hòa, Châu Thành

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều phối hoạt động sản xuất: Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, phân công công việc cho nhân viên trong ca, đảm bảo tiến độ sản xuất theo đúng kế hoạch. Kiểm soát chất lượng sản phẩm: Giám sát quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất: Xử lý các sự cố, lỗi kỹ thuật, thiếu hụt nguyên vật liệu, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra trơn tru. Báo cáo kết quả sản xuất: Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu sản xuất, báo cáo kết quả sản xuất cho cấp trên. Tham gia đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới: Chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng sản xuất cho nhân viên mới, nâng cao năng lực sản xuất của đội ngũ. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt. Khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống linh hoạt. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sản xuất.

Tại Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding. Môi trường làm việc năng động, thân thiện Chế độ sinh nhật, quà Tết, du lịch hằng năm Thưởng tháng 13 Xét tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao

