Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Phú Thọ thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: 2137 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Triển khai kế hoạch thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu doanh số, chỉ tiêu chất lượng dịch vụ của cá nhân và cửa hàng; Điều hành hoạt động vận hành tại cửa hàng theo ca làm việc; Phối hợp với QLCH quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên trong ca làm việc; Quản lý hàng hóa và duy trì hình ảnh cửa hàng

Triển khai kế hoạch thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu doanh số, chỉ tiêu chất lượng dịch vụ của cá nhân và cửa hàng;

Điều hành hoạt động vận hành tại cửa hàng theo ca làm việc;

Phối hợp với QLCH quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên trong ca làm việc;

Quản lý hàng hóa và duy trì hình ảnh cửa hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên; Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ/FMCG, 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Yêu thích và có tố chất dịch vụ (lịch sự, biết quan sát, lắng nghe, mong muốn hỗ trợ cho mọi người).

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ/FMCG, 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Yêu thích và có tố chất dịch vụ (lịch sự, biết quan sát, lắng nghe, mong muốn hỗ trợ cho mọi người).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Lương doanh số + Thưởng KPI quý + Thưởng năm theo kết quả kinh doanh; Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên hiệu quả làm việc; Được nhận thưởng các ngày Lễ (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4 - 1/5, 8/3, 2/9), các phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thâm niên,...) và tham gia BHXH; Được cấp phát đồng phục để làm việc; Được tạo cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí quản lý hoặc tại khối văn phòng; Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản; Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển kỹ năng công việc.

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Lương doanh số + Thưởng KPI quý + Thưởng năm theo kết quả kinh doanh;

Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên hiệu quả làm việc;

Được nhận thưởng các ngày Lễ (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4 - 1/5, 8/3, 2/9), các phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thâm niên,...) và tham gia BHXH;

Được cấp phát đồng phục để làm việc;

Được tạo cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí quản lý hoặc tại khối văn phòng;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản;

Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển kỹ năng công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin