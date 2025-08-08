Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HIGHGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: The 9 Stellars - Số 26, Đường 11, The 9 Stellars, Phường Long Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện bảo trì, sửa chữa định kỳ và khẩn cấp các hệ thống kỹ thuật tòa nhà (điện, nước, HVAC, chiếu sáng, thiết bị cơ khí…).

Hỗ trợ lắp đặt, điều chỉnh, khắc phục sự cố hệ thống.

Kiểm tra, giám sát các hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và quy định.

Duy trì cảnh quan, vệ sinh khu vực kỹ thuật, thay bóng đèn, vệ sinh thiết bị.

Kiểm tra tình trạng văn phòng/căn hộ sau khi khách trả, lập báo cáo tình trạng và đề xuất hạng mục sửa chữa.

Phối hợp xử lý yêu cầu, khiếu nại của cư dân/khách thuê.

Báo cáo và hỗ trợ Kỹ sư trưởng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: 48h/ tuần, Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00. Có thể linh hoạt hỗ trợ xoay ca; nghỉ 1 ngày trong tuần.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ thuật tòa nhà hoặc tương đương.

Trình độ chuyên môn: M&E.

Thành thạo tin học văn phòng, AutoCAD; biết viết báo cáo.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, phân tích và giải quyết vấn đề.

Tính cách nhiệt tình, thân thiện, hợp tác; có động lực, sáng tạo và chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HIGHGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Bảo hiểm sức khỏe PVI

Thưởng lễ/Tết (30/04,01/05; 2/9, Dương Lịch): 1,000,000 VND/ lần

Lương tháng 13

Thưởng hiệu quả công việc (KPI) theo năm

12 ngày phép/ 1 năm

Môi trường thân thiện, ổn định, công ty có chính sách và lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HIGHGATE

