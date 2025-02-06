Tuyển Trưởng ca Aden Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 800 - 900 USD

Tuyển Trưởng ca Aden Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 800 - 900 USD

Aden Vietnam
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Aden Vietnam

Trưởng ca

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Aden Vietnam

Mức lương
800 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Long An: Khu Công Nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 800 - 900 USD

- Am hiểu hệ thống M&E : Nguyên lý hoạt động, vận hành, bảo trì . Phân tích xử lý các sự cố hệ thống M&E
- Có khả năng quản lý sắp xếp đội M&E ( Công việc checklist daily, báo cáo định kỳ : tháng , quí, năm, báo cáo tồn đọng)
- Hiểu rõ và phân tích công việc theo tiêu chuẩn an toàn lao động
- Hổ trợ quản lý tòa nhà để làm việc với các phòng chức năng ( Phòng cháy chữa cháy, trạm biến thế )
- Phối hợp Làm việc với các nhà thầu chuyên ngành ( Thang máy, máy phát, chữa cháy, BMS Máy lạnh,..)
- Có kinh nghiệm cơ bản bảo trì, sửa chữa hệ thống cơ ( Bơm nước,van, nước sinh hoạt, nước thải,cơ sở vật chất: cửa, khóa …) , phân tích xử lý sự cố

Với Mức Lương 800 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng đại học chuyên ngành Điện.
- Có kinh nghiệm Trên 05 năm kinh nghiệm về quản lý kỹ thuật tòa nhà, phân xưởng, siêu thị, nhà kho, nhà máy,...
- Có kinh nghiệm làm việc ở cấp quản lý.
- Có khả năng trao đổi, giao tiếp bằng tiếng Anh
- Thành thạo word, excel để làm các báo cáo tổng hợp
- Khả năng quản lý đội nhóm về kỹ thuật, vệ sinh, bảo vệ,....

Tại Aden Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aden Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Aden Vietnam

Aden Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: VRG Building, 177 Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-ca-thu-nhap-800-900-thang-tai-long-an-job308734
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Osi Holdings
Tuyển Trưởng ca Công Ty CP Osi Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty CP Osi Holdings
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 19/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Trưởng ca Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Hạn nộp: 30/11/2025
Long An Hà Nội Khánh Hòa Còn 73 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Cần Thơ Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Osi Holdings
Tuyển Trưởng ca Công Ty CP Osi Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty CP Osi Holdings
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 19/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Trưởng ca Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng ca LOTTE Global Logistics Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận LOTTE Global Logistics Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Aden Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 800 - 900 USD Aden Vietnam
800 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca La Vie Limited Liability Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận La Vie Limited Liability Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 1,000 - 1,800 USD Tập Đoàn Karofi Holding
1,000 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEON Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
7.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm