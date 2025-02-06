Tuyển Trưởng ca Aden Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 800 - 900 USD

Mức lương 800 - 900 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Long An: Khu Công Nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 800 - 900 USD

- Am hiểu hệ thống M&E : Nguyên lý hoạt động, vận hành, bảo trì . Phân tích xử lý các sự cố hệ thống M&E

- Có khả năng quản lý sắp xếp đội M&E ( Công việc checklist daily, báo cáo định kỳ : tháng , quí, năm, báo cáo tồn đọng)

- Hiểu rõ và phân tích công việc theo tiêu chuẩn an toàn lao động

- Hổ trợ quản lý tòa nhà để làm việc với các phòng chức năng ( Phòng cháy chữa cháy, trạm biến thế )

- Phối hợp Làm việc với các nhà thầu chuyên ngành ( Thang máy, máy phát, chữa cháy, BMS Máy lạnh,..)

- Có kinh nghiệm cơ bản bảo trì, sửa chữa hệ thống cơ ( Bơm nước,van, nước sinh hoạt, nước thải,cơ sở vật chất: cửa, khóa …) , phân tích xử lý sự cố

Với Mức Lương 800 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng đại học chuyên ngành Điện.

- Có kinh nghiệm Trên 05 năm kinh nghiệm về quản lý kỹ thuật tòa nhà, phân xưởng, siêu thị, nhà kho, nhà máy,...

- Có kinh nghiệm làm việc ở cấp quản lý.

- Có khả năng trao đổi, giao tiếp bằng tiếng Anh

- Thành thạo word, excel để làm các báo cáo tổng hợp

- Khả năng quản lý đội nhóm về kỹ thuật, vệ sinh, bảo vệ,....

Tại Aden Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aden Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin