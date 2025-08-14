Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 3 VSIP II - A đường số 26, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II - A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Đảm bảo vận hành phòng Lab an toàn, kịp thời và chính xác.

• Trả kết quả cho bộ phận QA nhanh chóng và kịp thời.

• Báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo khi hàng không đạt chuẩn.

• Thông báo hàng không đạt và lý do cho bộ phận thu mua kịp thời và chính xác

• Lập kế hoạch bảo trì thiết bị hàng năm, theo dõi và thực hiện đầy đủ nhằm làm cho thiết bị hoạt động chính xác và nâng cao tuổi thọ thiết bị.

• Đào tạo nhân viên mới, giúp đỡ nhân viên cũ trưởng thành hơn trong công việc.

• Lập báo cáo tổng kết hàng tháng, hàng năm.

• Quản lý nhân viên phòng Lab

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm

• Hiểu biết về nguyên liệu, tính chất của nguyên liệu (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành giày)

• Hiểu biết về sản phẩm và các đặc tính của loại sản phẩm

• Hiểu biết về các phép phân tích thực hiện trong phòng.

• Tinh thần làm việc theo nhóm

• Đọc hiểu giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc tiếng trung

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin