Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 1,000 USD

Hiện nay do mở rộng quy mô sản xuất cho các dự án hàng mới, chúng tôi cần tuyển 30 Chuyền trường, Tổ trưởng làm việc tại các chi nhánh của Foxconn tại KCN Quang Châu, Bắc Giang:

- Công ty TNHH Công nghệ chính xác FUYU

- Công ty TNHH FUHONG Precision Component

- Công ty TNHH Công nghệ chính xác FULIAN

QUYỀN LỢI:

- Làm việc tại nhà xưởng mới quy mô lớn vô cùng xịn xò

- Mức lương đàm phán hấp dẫn, đóng bảo hiểm ngay từ tháng thử việc

- Chương trình khám sức khỏe miễn phí hàng năm

- Cơ hội đi đào tạo tại Foxconn Trung Quốc, Phần Lan, Hungary...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý theo công lệnh sản xuất, đảm bảo nguyên vật liệu nhận đủ về chuyền để sản xuất

- Quản lý công nhân, nhân lực và sản lượng hàng ngày trên chuyền sản xuất

- Báo cáo lỗi phát sinh trên chuyền, máy móc để kịp thời khắc phục xử lý