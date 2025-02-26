Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô E8, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý công nhân viên trong line, quản lý hàng

- Quản lý hệ thống vận hàng máy như: mounter samsung, máy in HIT, SPI Pemtron, AOI saki

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi kỹ khi phỏng vấn

Yêu cầu:

- Nam, kinh nghiệm >2 năm

- Đã từng làm dây truyền SMT ( Hiểu biết và có thể vận hành được máy mounter samsung, máy in HIT, SPI Pemtron, AOI saki )

- Làm báo cáo lỗi công đoạn SMT

- Biết sử lý các vấn đề phát sinh trên line

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng (excel, word)

