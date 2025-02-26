Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô E8, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý công nhân viên trong line, quản lý hàng
- Quản lý hệ thống vận hàng máy như: mounter samsung, máy in HIT, SPI Pemtron, AOI saki
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi kỹ khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Nam, kinh nghiệm >2 năm
- Đã từng làm dây truyền SMT ( Hiểu biết và có thể vận hành được máy mounter samsung, máy in HIT, SPI Pemtron, AOI saki )
- Làm báo cáo lỗi công đoạn SMT
- Biết sử lý các vấn đề phát sinh trên line
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng (excel, word)
Tại CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA Thì Được Hưởng Những Gì
