Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD

Mô tả:

• Nghiên cứu các công đoạn từ phát triển mẫu mới để hiểu rõ về sản phẩm: phương pháp may, cấu trúc, loại hàng…

• So sánh và kiểm tra tài liệu với mẫu PP

• Đào tạo công nhân bộ phận cắt

• Làm việc với bộ phận kĩ thuật máy móc, để điều chỉnh máy cho phù hợp với từng mã hàng

• May và chuẩn bị mẫu trên chuyền trước khi vào sản xuất đại trà.

• Kiểm duyệt mẫu đầu chuyền

• Phối hợp với tổ trưởng và các bộ phận để sắp xếp chuyền, cân bằng đội ngũ kĩ thuật công nhân trên chuyền.

• Làm việc chặt chẽ với phòng mẫu, tổ trường và chuyền may để giải quyết các vấn đề phát sinh.

• Đào tạo công nhân mới, hướng dẫn các kĩ năng và phương pháp may chuẩn.