Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc
Mô tả:
• Nghiên cứu các công đoạn từ phát triển mẫu mới để hiểu rõ về sản phẩm: phương pháp may, cấu trúc, loại hàng…
• So sánh và kiểm tra tài liệu với mẫu PP
• Đào tạo công nhân bộ phận cắt
• Làm việc với bộ phận kĩ thuật máy móc, để điều chỉnh máy cho phù hợp với từng mã hàng
• May và chuẩn bị mẫu trên chuyền trước khi vào sản xuất đại trà.
• Kiểm duyệt mẫu đầu chuyền
• Phối hợp với tổ trưởng và các bộ phận để sắp xếp chuyền, cân bằng đội ngũ kĩ thuật công nhân trên chuyền.
• Làm việc chặt chẽ với phòng mẫu, tổ trường và chuyền may để giải quyết các vấn đề phát sinh.
• Đào tạo công nhân mới, hướng dẫn các kĩ năng và phương pháp may chuẩn.
Yêu Cầu Công Việc
• 10 năm làm tại các nhà máy may, với 3 năm kinh nghiệm làm tổ trưởng chuyền. Prefer những ứng viên có kinh nghiệm làm từ phòng mẫu.
• Tiếng anh: đọc hiểu tài liệu
Phúc lợi
Cách Thức Ứng Tuyển
