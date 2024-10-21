Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Đồng Phát, KCN Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm hiểu khách hàng, phân tích và nghiên cứu thị trường; Dựa vào kết quả nghiên cứu đánh giá tiềm năng, xu hướng của thị trường, từ đó đưa ra hướng, chính sách kinh doanh; Lập kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng thương hiệu và doanh số công ty đề ra cho tất cả các sản phẩm công ty đang kinh doanh; Mở rộng mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng; Quản lý đội nhóm; Lập kế hoạch, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của Công ty; Lập báo cáo theo yêu cầu.

Tìm hiểu khách hàng, phân tích và nghiên cứu thị trường;

Dựa vào kết quả nghiên cứu đánh giá tiềm năng, xu hướng của thị trường, từ đó đưa ra hướng, chính sách kinh doanh;

Lập kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng thương hiệu và doanh số công ty đề ra cho tất cả các sản phẩm công ty đang kinh doanh;

Mở rộng mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng;

Quản lý đội nhóm;

Lập kế hoạch, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của Công ty;

Lập báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan khác; Năng động trong công việc; Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng; Có khả năng phân tích, đánh giá thị trường; Thành thạo tin học văn phòng; Thật thà, chịu khó, có chí tiến thủ; Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí leader kinh doanh; Giới tính Nam, Tuổi từ 24-30.

Tốt nghiệp chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan khác;

Năng động trong công việc;

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng;

Có khả năng phân tích, đánh giá thị trường;

Thành thạo tin học văn phòng;

Thật thà, chịu khó, có chí tiến thủ;

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí leader kinh doanh;

Giới tính Nam, Tuổi từ 24-30.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật; Thưởng lễ, tết, thưởng theo quy định của Công ty; Du lịch, nghỉ mát hàng năm; Xét tăng lương theo đánh giá năng lực; Thưởng theo sự vụ, sáng kiến trong công việc; Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động.

Hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

Thưởng lễ, tết, thưởng theo quy định của Công ty;

Du lịch, nghỉ mát hàng năm;

Xét tăng lương theo đánh giá năng lực;

Thưởng theo sự vụ, sáng kiến trong công việc;

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin