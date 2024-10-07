Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM - GERMANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, Ngách 90/1/42, Tổ 9, Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và quản lý hoạt động kinh doanh của nhóm, đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu chung của công ty. Phân công nhiệm vụ, đào tạo, hướng dẫn, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong nhóm. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp. Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng, tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng. Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả công việc. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho cấp trên theo định kỳ. Tham gia các hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng cho bản thân và đội ngũ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức về kinh doanh, bán hàng, quản lý đội nhóm. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng chịu áp lực công việc tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm, y tế, công nghệ sinh học, bán lẻ - hàng tiêu dùng - FMCG.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM - GERMANY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM - GERMANY

