Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 Ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chuẩn bị kế hoạch chạy quảng cáo trên các nền tảng digital.

- Phối hợp, lên ý tưởng cùng team Creator, Sales Online để lên nội dung bài post chạy quảng cáo.

- Thiết lập quy trình tiếp nhận, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Phối hợp và điều phối team SALE, Team chăm sóc khách hàng để đạt mục tiêu KPIs và doanh số

- Tham gia, hoàn thiện và triển khai kịch bản bán hàng, chăm sóc khách hàng

- Theo dõi chi tiêu, thanh toán và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng

- Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch

- Hoàn thành các KPI, phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo

- Báo cáo kết quả quảng cáo theo ngày, tuần, theo tháng

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp và Lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm về các nền tảng Digital

- Có kinh nghiệm triển khai, quản lý team Sale

- Am hiểu về hành vi khách hàng, tâm lý khách hàng

- Đã từng triển khai các chiến dịch với ngân sách lớn

Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..

Trợ cấp thai sản hấp dẫn cho nhân viên nữ

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến

Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

