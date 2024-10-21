Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH DAMON VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Công ty TNHH DAMON VINA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty TNHH DAMON VINA

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH DAMON VINA

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, SH 195 (TT147.10) Khu Vista Lago, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Tư vấn, giới thiệu, cung cấp dụng cụ cắt gọt kim loại (lưỡi dao cắt, dao phay, mũi khoan,... của máy CNC):
- Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh các sản phẩm của Công ty
- Tiếp nhận, chăm sóc và theo dõi khách hàng hiện có của Công ty và tìm kiếm nguồn khách hàng mới
- Nắm được sản phẩm thiết bị & thị trường của Công ty và giới thiệu, tư vấn cho khách hàng;
- Đàm phán, thương thảo với khách hàng về thiết bị, giá cả và các điều khoản liên quan;
- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng và đồng thời là đầu mối liên hệ và chăm sóc khách hàng trong và sau quá trình thực hiện hợp đồng;
- Theo dõi công nợ và đôn đốc khách hàng thanh toán đúng thời hạn;
- Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nam tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng, Trung cấp chuyên ngành Cơ Khí, Quản trị kinh doanh,... có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Có định hướng công việc rõ ràng, đam mê, hiểu và kiên trì với lĩnh vực kinh doanh thiết bị CNC;
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán và duy trì, chăm sóc quan hệ khách hàng tốt;
- Cầu thị, ham học hỏi và có tinh thần làm việc nhóm, hợp tác với các đồng nghiệp;
- Chịu được áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH DAMON VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Thưởng Doanh Số + Phụ cấp, lên đến 30.000.000/tháng;
- Thử việc: 02 tháng. Đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức;
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành và chế độ phúc lợi của Công ty;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DAMON VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DAMON VINA

Công ty TNHH DAMON VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, SH 195 (TT147.10), khu Vista Lago, KĐT Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

