Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Nesta-Auto Giải Phóng làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty CP Nesta-Auto Giải Phóng
- Hà Nội: Km 12 , QL1A, Tứ Hiệp, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
- Chịu trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu bán hàng đã được phân bổ theo chiến lược kinh doanh của Phòng ban và của Công ty.
- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm đảm bảo đạt được chỉ tiêu được giao. Trực tiếp thực hiện việc bán hàng và phân bổ chỉ tiêu cho các nhân viên trong đội nhóm.
- Tuyển dụng, quản lý, đào tạo, phát triển nhân viên trong đội nhóm.
- Tổ chức đánh giá kết quả làm việc của nhân viên trong đội nhóm. Quản lý giám sát, chỉ đạo nhân viên trong đội nhóm trong quá trình làm việc để đạt kế hoạch bán hàng đã đặt ra.
- Điều hành đội ngũ nhân viên trong đội nhóm phối kết hợp với các bộ phận liên quan thực hiện công việc.
- Cập nhật doanh số bán hàng. Lập và nộp báo cáo theo định kỳ quy định của Công ty hoặc khi được yêu cầu.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng lãnh đạo đội nhóm; - Có kỹ năng và kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng cao cấp; - Có bằng lái xe, có khả năng đi công tác...
Tại Công ty CP Nesta-Auto Giải Phóng Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc giờ hành chính (08h00 – 17h00) từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ Chủ nhật. Nghỉ Lễ Tết và đóng BHXH, BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước.
- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh.
- Du lịch hàng năm, chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật... theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nesta-Auto Giải Phóng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
