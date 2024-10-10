Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Nesta-Auto Giải Phóng làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km 12 , QL1A, Tứ Hiệp, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Chịu trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu bán hàng đã được phân bổ theo chiến lược kinh doanh của Phòng ban và của Công ty.

- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm đảm bảo đạt được chỉ tiêu được giao. Trực tiếp thực hiện việc bán hàng và phân bổ chỉ tiêu cho các nhân viên trong đội nhóm.

- Tuyển dụng, quản lý, đào tạo, phát triển nhân viên trong đội nhóm.

- Tổ chức đánh giá kết quả làm việc của nhân viên trong đội nhóm. Quản lý giám sát, chỉ đạo nhân viên trong đội nhóm trong quá trình làm việc để đạt kế hoạch bán hàng đã đặt ra.

- Điều hành đội ngũ nhân viên trong đội nhóm phối kết hợp với các bộ phận liên quan thực hiện công việc.

- Cập nhật doanh số bán hàng. Lập và nộp báo cáo theo định kỳ quy định của Công ty hoặc khi được yêu cầu.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi dưới 40 tuổi. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, QTKD, Marketing, Cơ khí ô tô, công nghệ ô tô... - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh ô tô, bất động sản, tín dụng ngân hàng, bảo hiểm...); - Đam mê công nghệ xe, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;

- Khả năng lãnh đạo đội nhóm; - Có kỹ năng và kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng cao cấp; - Có bằng lái xe, có khả năng đi công tác...

Tại Công ty CP Nesta-Auto Giải Phóng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản + Lương khác + PC Ăn trưa + Thưởng Doanh số (cá nhân, đội nhóm, không giới hạn)

- Làm việc giờ hành chính (08h00 – 17h00) từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ Chủ nhật. Nghỉ Lễ Tết và đóng BHXH, BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước.

- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh.

- Du lịch hàng năm, chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật... theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nesta-Auto Giải Phóng

