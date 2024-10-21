Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô NT 01 Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch bán hàng, phát triển hệ thống khách hàng trong lĩnh vực: nội thất trường học, thiết bị giáo dục. Triển khai các hoạt động bán hàng, chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng của phòng kinh doanh. Thiết lập mạng lưới kinh doanh, thu thập thông tin, cập nhật tình hình hàng hóa và giá cả thị trường, phát triển kinh doanh trong khu vực. Kết nối và duy trì các mối quan hệ khách hàng tiềm năng. Đào tạo và phát triển nhân sự. Đánh giá hiệu suất và phát triển kế hoạch nâng cao năng lực cho đội ngũ. Làm các báo cáo công việc định kỳ, phát sinh.

Lập kế hoạch bán hàng, phát triển hệ thống khách hàng trong lĩnh vực: nội thất trường học, thiết bị giáo dục.

Triển khai các hoạt động bán hàng, chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng của phòng kinh doanh.

Thiết lập mạng lưới kinh doanh, thu thập thông tin, cập nhật tình hình hàng hóa và giá cả thị trường, phát triển kinh doanh trong khu vực.

Kết nối và duy trì các mối quan hệ khách hàng tiềm năng.

Đào tạo và phát triển nhân sự.

Đánh giá hiệu suất và phát triển kế hoạch nâng cao năng lực cho đội ngũ.

Làm các báo cáo công việc định kỳ, phát sinh.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại mảng thiết bị giáo dục. Mạnh về sales, tư vấn, chăm sóc KH/NPP/Đại lý, phát triển thị trường. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, tư duy, làm việc độc lập. Nhiệt tình, năng động, và có trách nhiệm với công việc. Có bằng lái B2, sẵn sàng đi công tác tỉnh để tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại mảng thiết bị giáo dục.

Mạnh về sales, tư vấn, chăm sóc KH/NPP/Đại lý, phát triển thị trường.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, tư duy, làm việc độc lập.

Nhiệt tình, năng động, và có trách nhiệm với công việc.

Có bằng lái B2, sẵn sàng đi công tác tỉnh để tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20-30tr bao gồm: Lương CB 15tr + 3%/Doanh thu + Thưởng Ăn trưa miễn phí tại văn phòng. Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và các phụ cấp: nghỉ phép, lễ tết, BHXH, đi lại, làm thêm giờ..... Các chế độ phúc lợi khác của công ty: lương tháng thứ 13, thưởng dự án, thưởng nóng, vinh danh, quà lễ tết, sinh nhật, du lịch,.. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ, năng động. Hưởng những ưu đãi khi sử dụng dịch vụ giáo dục tại hệ thống. Công ty hỗ trợ xe ô tô phục vụ công tác.

Thu nhập: 20-30tr bao gồm: Lương CB 15tr + 3%/Doanh thu + Thưởng

Ăn trưa miễn phí tại văn phòng.

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và các phụ cấp: nghỉ phép, lễ tết, BHXH, đi lại, làm thêm giờ.....

Các chế độ phúc lợi khác của công ty: lương tháng thứ 13, thưởng dự án, thưởng nóng, vinh danh, quà lễ tết, sinh nhật, du lịch,..

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ, năng động.

Hưởng những ưu đãi khi sử dụng dịch vụ giáo dục tại hệ thống.

Công ty hỗ trợ xe ô tô phục vụ công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin