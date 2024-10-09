Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Trưởng nhóm kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Quản lý hoạt động bán hàng:
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng/phần mềm quản lý chung cư/smarthome trong khu vực. Đàm phán và ký kết hợp đồng. Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng/phần mềm quản lý chung cư/smarthome trong khu vực.
Đàm phán và ký kết hợp đồng.
Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu kinh doanh được giao.
2. Quản lý nhân viên:
Đào tạo và phát triển nhân viên. Kiểm soát & hỗ trợ việc bán hàng của nhân viên. Theo dõi, đánh giá, điều chỉnh phù hợp cho nhân viên.
Đào tạo và phát triển nhân viên.
Kiểm soát & hỗ trợ việc bán hàng của nhân viên.
Theo dõi, đánh giá, điều chỉnh phù hợp cho nhân viên.
3. Lập kế hoạch, báo cáo:
Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm. Đề xuất phương hướng, giải pháp đến quản lý trực tiếp. Giám sát, phân tích các thông số về hiệu quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp về hệ thống & chuyên môn để cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.
Đề xuất phương hướng, giải pháp đến quản lý trực tiếp.
Giám sát, phân tích các thông số về hiệu quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp về hệ thống & chuyên môn để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế,... Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương mảng phần mềm Quản lý bán hàng/thiết bị thông minh,... Am hiểu về sản phẩm phần mềm, công nghệ. Có khả năng đào tạo đội nhóm. Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm sale thị trường, tạo động lực, thúc đẩy gia tăng hiệu suất cho đội nhóm. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thương lượng.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...
Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương mảng phần mềm Quản lý bán hàng/thiết bị thông minh,...
Am hiểu về sản phẩm phần mềm, công nghệ.
Có khả năng đào tạo đội nhóm.
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm sale thị trường, tạo động lực, thúc đẩy gia tăng hiệu suất cho đội nhóm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thương lượng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo chế độ của công ty. Thưởng upto 3 tháng lương/năm. Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty. Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).
Lương/thưởng theo chế độ của công ty.
Thưởng upto 3 tháng lương/năm.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.
Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

