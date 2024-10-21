Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho nhóm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm. Hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong nhóm. Phân tích thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Theo dõi, quản lý, báo cáo kết quả kinh doanh của nhóm. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Nắm vững kiến thức về kinh doanh, bán hàng, quản lý đội nhóm. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng chịu áp lực công việc tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED

