Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phát triển khách hàng Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng doanh thu Lên báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng Xây dựng và phát triển đội ngũ phòng kinh doanh. Chịu trách nhiệm đào tạo nghiệp vụ PKD. Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả KD của BGĐ đặt ra Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch KD, báo cáo về kết quả KD, doanh thu và chi phí Xác định các thị trường, các tệp khách hàng tiềm năng cùng những biến động thị trường Phối hợp với phòng điều hành xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng từ lúc nhận đơn đến khi đơn hàng bàn giao dến tay khách hàng Báo cáo định kỳ và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế, QTKD, vận tải .... Có kinh nghiệm trên 03 năm trở lên làm ở lĩnh vực: Vận tải nội địa, vận tải quốc tế hoặc 2 năm ở vị trí ở vị trí trưởng nhóm kinh doanh. Các kỹ năng: Giao tiếp tốt, làm việc nhóm, lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc, phân tích tổng hợp, báo cáo...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Chế độ phúc lợi hấp dẫn: BHXH, thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13 Môi trường làm việc công bằng, văn minh. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN LÀM VIỆC: - Thời gian: 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7: Từ 8h-12h, nghỉ chiều thứ Bảy, Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

