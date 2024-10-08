Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH BEGLOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW
- Hà Nội: No11, LK 13 Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Lãnh đạo và quản lý nhóm kinh doanh trên nền tảng Shopee, đảm bảo hiệu suất và mục tiêu bán hàng
Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm thời trang và dược phẩm trên Shopee
Phân tích dữ liệu bán hàng, xu hướng thị trường để đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả
Tối ưu hóa hiệu suất cửa hàng Shopee thông qua các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi và các hoạt động marketing
Quản lý kho hàng, đảm bảo nguồn cung ứng sản phẩm ổn định
Đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm
Xây dựng mối quan hệ với đối tác Shopee và các nhà cung cấp
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kinh tế, MKT hoặc tương đương
Có kiến thức cơ bản về quản lý, bán hàng và kinh doanh thương mại điện tử
Hiểu biết về nền tảng Shopee và các công cụ quảng cáo Shopee Ads
Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập báo cáo tốt
Có khả năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý nhóm hiệu quả
Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng như Excel, PowerPoint
Có kiến thức về ngành thời trang
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và thích ứng nhanh với thay đổi
Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc và doanh số bán hàng
Được đào tạo chuyên sâu về kinh doanh trên Shopee và quản lý nhóm
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong môi trường năng động
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng quản lý và kinh doanh
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của công ty
Nghỉ phép có lương, lễ tết theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
