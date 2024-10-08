Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH BEGLOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH BEGLOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH BEGLOW
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH BEGLOW

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: No11, LK 13 Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lãnh đạo và quản lý nhóm kinh doanh trên nền tảng Shopee, đảm bảo hiệu suất và mục tiêu bán hàng Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm thời trang và dược phẩm trên Shopee Phân tích dữ liệu bán hàng, xu hướng thị trường để đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả Tối ưu hóa hiệu suất cửa hàng Shopee thông qua các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi và các hoạt động marketing Quản lý kho hàng, đảm bảo nguồn cung ứng sản phẩm ổn định Đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm Xây dựng mối quan hệ với đối tác Shopee và các nhà cung cấp
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kinh tế, MKT hoặc tương đương Có kiến thức cơ bản về quản lý, bán hàng và kinh doanh thương mại điện tử Hiểu biết về nền tảng Shopee và các công cụ quảng cáo Shopee Ads Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập báo cáo tốt Có khả năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý nhóm hiệu quả Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng như Excel, PowerPoint Có kiến thức về ngành thời trang Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và thích ứng nhanh với thay đổi
Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc và doanh số bán hàng Được đào tạo chuyên sâu về kinh doanh trên Shopee và quản lý nhóm Cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong môi trường năng động Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng quản lý và kinh doanh Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của công ty Nghỉ phép có lương, lễ tết theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BEGLOW

CÔNG TY TNHH BEGLOW

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C-TT6-3 tại Dự án Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phườngVạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

