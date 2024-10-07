Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Gia Trịnh Bakery làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty CP Gia Trịnh Bakery
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Trưởng nhóm kinh doanh

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16A Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và quản lý hoạt động kinh doanh online cho sản phẩm của công ty. Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xác định thị trường mục tiêu và chiến lược kinh doanh phù hợp. Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh online, đào tạo, hướng dẫn nhân viên thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh online, đánh giá kết quả, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Theo dõi và cập nhật xu hướng kinh doanh online, nắm bắt các công cụ, kỹ thuật mới để áp dụng vào hoạt động kinh doanh. Thực hiện các báo cáo, phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh online cho Ban lãnh đạo. Tham gia các hoạt động marketing online, xây dựng và quản lý các kênh bán hàng online (website, fanpage, sàn thương mại điện tử,...) Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động kinh doanh online diễn ra hiệu quả.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, thương mại, Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan; Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương dương Chuyên môn về xây dựng chiến lược và triển khai hoạt động bán hàng online, Kỹ năng đàm phán và tư vấn tốt. Có kỹ năng lãnh đạo đội ngũ nhân viên Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh online, quản lý các hội nhóm bán hàng online, ngành hàng F&B từ 1 năm trở lên Có khả năng chịu áp lực cao, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty CP Gia Trịnh Bakery Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13– 18 triệu /tháng Thưởng theo doanh số, thưởng chuyên cần, thưởng hiệu quả kinh doanh và quy định của công ty Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Hưởng ưu đãi khi mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Hỗ trợ ký túc xác và bữa ăn tại canteen công ty Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Gia Trịnh Bakery

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

