Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NEW CENTURY INVESTMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, triển khai và quản lý hoạt động kinh doanh của nhóm, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu chung của công ty. Phân công nhiệm vụ, đào tạo, hướng dẫn, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong nhóm. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp. Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng, đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Hỗ trợ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh của nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tổ chức, phân công công việc hiệu quả. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Nắm vững kiến thức về kinh doanh, marketing, bán hàng. Có khả năng chịu áp lực công việc cao. Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW CENTURY INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW CENTURY INVESTMENT

