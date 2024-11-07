Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Hộ Kinh doanh REASALE DUCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2,tòa CT2 khu văn phòng Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính (hoặc 43 Lê Văn Lương chung cư ban cơ yếu chính phủ)., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Quản lý, đào tạo, hướng dẫn, phân công công việc cho đội ngũ nhân viên kinh doanh/sale.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng của công ty

Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả làm việc.

Báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình thị trường, các vấn đề phát sinh cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh/sale.

Yêu Cầu Công Việc

Chỉ tuyển nhân viên NỮ

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệp về vị trí liên quan

Có laptop cá nhân

Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.

- Làm việc tại: Tầng 2,tòa CT2 khu văn phòng Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Tại Hộ Kinh doanh REASALE DUCA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng (Lương cứng + doanh số + thưởng )

Lương cứng: 8.500.000 - 10.000.000 VNĐ+ thưởng + phụ cấp + %Ds

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày, tham gia các khóa học đào tạo của công ty theo quy định

Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định.

Được tham giá vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building hàng quý, Party, sinh nhật hàng tháng,...

Đồng nghiệp vui tính, năng động

Happy time hàng ngày, liên hoan hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh doanh REASALE DUCA

