Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Hộ Kinh doanh REASALE DUCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Hộ Kinh doanh REASALE DUCA
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Hộ Kinh doanh REASALE DUCA

Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Hộ Kinh doanh REASALE DUCA

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2,tòa CT2 khu văn phòng Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính (hoặc 43 Lê Văn Lương chung cư ban cơ yếu chính phủ)., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Quản lý, đào tạo, hướng dẫn, phân công công việc cho đội ngũ nhân viên kinh doanh/sale.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng của công ty
Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả làm việc.
Báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình thị trường, các vấn đề phát sinh cho cấp trên.
Tham gia các hoạt động đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh/sale.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ tuyển nhân viên NỮ
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệp về vị trí liên quan
Có laptop cá nhân
Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.
- Làm việc tại: Tầng 2,tòa CT2 khu văn phòng Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Tại Hộ Kinh doanh REASALE DUCA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng (Lương cứng + doanh số + thưởng )
Lương cứng: 8.500.000 - 10.000.000 VNĐ+ thưởng + phụ cấp + %Ds
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày, tham gia các khóa học đào tạo của công ty theo quy định
Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định.
Được tham giá vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building hàng quý, Party, sinh nhật hàng tháng,...
Đồng nghiệp vui tính, năng động
Happy time hàng ngày, liên hoan hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh doanh REASALE DUCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh doanh REASALE DUCA

Hộ Kinh doanh REASALE DUCA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2,tòa CT2 khu văn phòng 43 Lê Văn Lương chung cư ban cơ yếu chính phủ. 43 Đ. Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

