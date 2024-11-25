Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Thiết kế và Kiến trúc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT1

- 16 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57

- Tổng cục V, Bộ Công An, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Tham gia triển khai trực tiếp các dự án thiết kế Kiến trúc từ ý tưởng ( 2D & 3D ) tới triển khai hồ sơ
Thiết kế chi tiết. Báo cáo tiến độ, vướng mắc dự án với Trưởng phòng TK và đưa ra giải pháp.
Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ và chất lượng hồ sơ thiết kế, đảm bảo tuân thủ quy trình và yêu cầu của Công ty.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án thiết kế.
Tham gia định hướng, lên kế hoạch phát triển phòng cùng trưởng phòng.
Đào tạo cho Nhân sự thuộc team Kiến trúc.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng/Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ( Ưu tiên ĐH Kiến trúc, ĐH Xây dựng ... )
Kinh nghiệm đi làm : ≥4 năm kinh nghiệm.
Chủ trì TK, Trưởng nhóm >=3 năm ;
Kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm: Autocad, Sketchup, 3Ds Max, Photoshop, Vray.
Ưu tiên ứng viên chuyên Thiết kế mảng nhà dân dụng.Ưu tiên đặc biệt ứng viên thành thạo Revit trong triển khai dự án.
Trung thực và trách nhiệm trong công việc, có khả năng lập kế hoạch và quản lí công việc hiệu quả.
Cầu tiến, ham học hỏi và có tầm nhìn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm;
Thu nhập: 17.000.000 – 20.000.000 VNĐ + Phụ cấp.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết, hoà đồng và thúc đẩy tính sáng tạo;
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân;
Tham gia bảo hiểm xã hội, phép năm, hưởng các khoản phụ cấp theo quy định;
Tham gia các hoạt động giao lưu của công ty như du lịch, workshop, liên hoan.
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nâng cao kỹ năng
Thời gian làm từ thứ 2 - thứ 6 (và 2 thứ 7 một tháng);
Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT1-16 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 - Tổng cục V, Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

