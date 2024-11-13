Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH MTV Alifaco
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH MTV Alifaco

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 tháp AB tòa nhà Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

4. Đảm bảo công việc của Khối Hành Chính

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ ngoại hình sáng, độ tuổi từ 26 – 30. Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Nhân sự, Luật, Hành chính hoặc các ngành liên quan.
- Nắm vững các quy định pháp luật hiện hành: luật Doanh nghiệp, luật Lao động, BHXH, thuế TNCN và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành...;
- Yêu đọc sách, khao khát phát triển bản thân
- Yêu thích đam mê công việc. Tích cực xây dựng phát triển Doanh Nghiệp trên tinh thần cống hiến
- Tuân thủ 7 Giá Trị cốt lõi của Doanh Nghiệp (Chính trực, Trách nhiệm, Cộng tác, Giver Win, Lên tục tiến lên, Kỷ luật, Tốc độ), không ngừng học hỏi và rèn luyện.
- Thái độ cầu tiến, tinh thần ham hoc hỏi cao, sẵn sàng tham gia 100% các chương trình đào tạo của hệ thống - kể cả ngoài giờ và học hỏi từ mọi nguồn
- Không sợ sai, nhiêt tình nỗ lực hoàn thành vượt mức kỳ vọng công viêc được giao
- Luôn vui vẻ lạc quan là lan tỏa năng lượng tích cực
- Kỹ năng giao tiếp đắc nhân tâm, có khả năng làm việc với nhiều bộ phận

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân
- Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao.
- Được tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm của công ty.
- Lương tháng 13, xét nâng lương theo năng lực
- Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Alifaco

Công ty TNHH MTV Alifaco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tháp AB Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

