Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 11 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: KCN đông xuyên, đường số 7, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Lưu trữ hồ sơ chứng từ công văn, tư vấn cho cấp trên các vấn đề liên quan pháp luật khi cần.

Theo dõi, kiểm tra phần mềm chấm công , làm các công việc khác khi được phân công Hành chính nhân sự: Theo dõi đơn nghỉ phép, chấm công; Thu hồ sơ nhân viên mới, Scan và lưu trữ hồ sơ

In và trình ký các biểu mẫu khi có yêu cầu

Chăm sóc nhân viên (tổng hợp danh sách cơm, phát thực phẩm, bồi dưỡng nhân viên tăng ca,..)

Kiểm kê kho định kỳ

Nắm rõ về pháp lý là 1 lợi thế ( luật lao động, BHXH ) ...

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về Luật lao động, soạn thảo văn bản,

Có định hướng hành chính nhân sự, admin, thư ký, trợ lý,...

Nam / Nữ - Độ tuổi từ 25

Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí tương đương

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng

Mức lương: 11-14r

Làm việc theo giờ hành chính: Thứ 2 - Thứ 7: 7h - 11h; 12h - 16h

Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước

Thiết bị làm việc đầy đủ

Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 30/04, 01/05, 20/10, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.

Phúc lợi khác: Gói bảo hiểm cá nhân 24h, Quà Sinh nhật, Lương tháng 13

Đối với NV có gia đình: Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu cho ba/mẹ và bé, phát tập cho nhân viên có con từ lớp 1 - lớp 12

Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày

Quà mừng kết hôn

Thăm hỏi tang sự tứ thân phụ mẫu

Qùa tặng CĐV ngày thành lập công đoàn

Hỗ trợ cơm sáng, trưa, chiều.

Hỗ trợ nơi ở cho nhân viên xa nhà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

