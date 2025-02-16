Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
- Bà Rịa Vũng Tàu: KCN đông xuyên, đường số 7, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Lưu trữ hồ sơ chứng từ công văn, tư vấn cho cấp trên các vấn đề liên quan pháp luật khi cần.
Theo dõi, kiểm tra phần mềm chấm công , làm các công việc khác khi được phân công Hành chính nhân sự: Theo dõi đơn nghỉ phép, chấm công; Thu hồ sơ nhân viên mới, Scan và lưu trữ hồ sơ
In và trình ký các biểu mẫu khi có yêu cầu
Chăm sóc nhân viên (tổng hợp danh sách cơm, phát thực phẩm, bồi dưỡng nhân viên tăng ca,..)
Kiểm kê kho định kỳ
Nắm rõ về pháp lý là 1 lợi thế ( luật lao động, BHXH ) ...
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về Luật lao động, soạn thảo văn bản,
Có định hướng hành chính nhân sự, admin, thư ký, trợ lý,...
Nam / Nữ - Độ tuổi từ 25
Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí tương đương
Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 11-14r
Làm việc theo giờ hành chính: Thứ 2 - Thứ 7: 7h - 11h; 12h - 16h
Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước
Thiết bị làm việc đầy đủ
Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 30/04, 01/05, 20/10, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.
Phúc lợi khác: Gói bảo hiểm cá nhân 24h, Quà Sinh nhật, Lương tháng 13
Đối với NV có gia đình: Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu cho ba/mẹ và bé, phát tập cho nhân viên có con từ lớp 1 - lớp 12
Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày
Quà mừng kết hôn
Thăm hỏi tang sự tứ thân phụ mẫu
Qùa tặng CĐV ngày thành lập công đoàn
Hỗ trợ cơm sáng, trưa, chiều.
Hỗ trợ nơi ở cho nhân viên xa nhà
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
