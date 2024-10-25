Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh Online thu nhập Trên 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHD
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH PHD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH PHD

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 46 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Phụ trách toan bộ kênh bán hàng online: fanpage, website, sàn thương mại điện tử
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm theo định hướng chiến lược và chỉ đạo của Khối Kinh doanh Marketing
- Lập mục tiêu doanh thu, sản lượng, lợi nhuận theo tháng, quý, năm
- Xây dựng hệ thống kinh doanh online
- Xây dựng chính sách bán hàng, chính sách lương thưởng cho đội ngũ nhân viên, quy trình, quy định, KPIs và SDO hàng tháng...
- Khai thác các cơ hội bán hàng, tìm kiếm các đối tác bán hàng online để mở rộng kinh doanh
- Báo cáo & phân tích báo cáo, kết quả thực hiện, đánh giá hiệu quả theo tháng, quý, năm và theo từng mùa vụ kinh doanh như Trung thu, Tết...cho cấp trên trực tiếp & Ban Giám Đốc
- Thiết lập, tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện tại cửa hàng, phân công công việc, rèn luyện các kỹ năng cho đội ngũ bán hàng, trưởng ca, quản lý và điều hành. Không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng và phát triển đội ngũ.
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng, hoạt động đặt hàng & thực thi của đội ngũ.
- Quản lý thông tin thị trường, khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu (nhu cầu, đối thủ, chính sách, giá bán...)
- Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng định mức chi phí vận hành, chi phí quản lý, chi phí bán hàng... hiệu quả và hợp lý
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và gắn kết

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, marketing, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong ngành hàng F&B hoặc ngành hành tiêu dùng nhanh FMCG
- Am hiểu về các ứng dụng bán hàng, các sàn thương mại điện tử và đặc biệt là các trang mạng xã hội
- Sử dụng thành thạo các kỹ năng word, excel, power point...
- Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức và điều hành.
- Khả năng sáng tạo cao, ý tưởng tốt, tinh thần trách nhiệm cao và biết lắng nghe
- Nhạy bén, hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận và chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
- Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường
- Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty
- Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHD

CÔNG TY TNHH PHD

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 46, Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

