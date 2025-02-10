Tuyển Trưởng phòng kinh doanh IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 1,800 USD

IIG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
IIG VIỆT NAM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại IIG VIỆT NAM

Mức lương
1,500 - 1,800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Yen Plaza, 1 Trung Hoa street, Cau Giay, Hanoi

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 1,500 - 1,800 USD

- Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ, nghiên cứu sản phẩm dịch vụ của Công ty.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch hoạt động, tham mưu giải pháp nhằm tăng trưởng doanh thu và tiết kiệm chi phí.
- Tìm kiếm, thiết lập quan hệ kinh doanh, phát triển các dự án tiềm năng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Xây dựng và duy trì quan hệ với các đối tác: Sở Ban Ngành, Phòng Giáo dục, Trường học, Doanh nghiệp, Dự án,…
- Tiến hành các hoạt động phát triển và điều phối kinh doanh: lập kế hoạch bán, triển khai bán, ký kết hợp đồng, theo dõi và CSKH sau bán, đưa ra giải pháp cho những vấn đề phát sinh.
- Quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng.
- Xây dựng cơ cấu phòng ban, mô tả công việc, tuyển chọn, quản lý và đào tạo đội ngũ nhân sự của phòng.

Với Mức Lương 1,500 - 1,800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ, … hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.
- Kinh nghiệm: Trên 07 năm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, trong đó có ít nhất 03 năm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Giáo dục/ các ngành nghề có sự tương đồng/ các đơn vị có thương hiệu tốt trên thị trường.

Tại IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IIG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

IIG VIỆT NAM

IIG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

