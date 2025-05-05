Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 08, Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh dịch vụ đào tạo nhằm đạt mục tiêu doanh thu

Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng, đề xuất các mô hình đào tạo phù hợp với chủ doanh nghiệp và tổ chức

Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, xác định KPI cho phòng Kinh doanh.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh để đảm bảo hiệu suất cao

Xây dựng quy trình bán hàng, chính sách giá, hoa hồng, ưu đãi cho khách hàng

Báo cáo công việc định kỳ và phát sinh theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CEO.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về kinh doanh, kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, thương mại...

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đào tạo hoặc tư vấn doanh nghiệp

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả

Kỹ năng quản lý đội nhóm, đào tạo và tạo động lực cho nhân viên

Khả năng phân tích thị trường, dự báo doanh thu và tối ưu hóa lợi nhuận

Chủ động, quyết liệt, có tư duy chiến lược và chịu được áp lực cao.

