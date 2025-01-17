Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1,200 USD

1. Trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của phòng Kinh doanh bán lẻ HCM (05 nhân viên), chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về nhiệm vụ và chỉ tiêu doanh số được giao cho cả team

2. Lập, triển khai các hoạt động bán hàng và đánh giá mục tiêu, kiểm soát doanh số.

3. Quản lý và khai thác hệ thống khách hàng của công ty. Nghiên cứu để tìm kiếm thị trường mới, phát hiện nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm mở rộng tệp khách hàng mới ngoại tỉnh, mở đại lý/nhà phân phối ngoại tỉnh như Nha Trang Khánh Hòa, Vũng Tàu, Gia Lai, Đắc Lắc, Miền Tây…..

4. Thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với các công ty tư vấn thiết kế thi công nội thất, nhà thầu nội thất lớn, nhà xưởng sản xuất nội thất, các nhà máy xuất khẩu đồ gỗ, cửa hàng, đại lý, nhà phân phối ngành Gỗ công nghiệp….

5. Đi gặp khách hàng cùng nhân viên kinh doanh thường xuyên. Hỗ trợ nhân viên xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng như đàm phán/thương thảo và xử lý các hợp đồng kinh tế, các vấn đề phát sinh khác… Trình bày một cách thuyết phục tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp và giá trị sản phẩm tới các đối tác, khách hàng.

6. Nghiên cứu thị trường, khảo sát đối thủ cạnh tranh (biến động khách hàng, biến động doanh thu, biến động vật liệu), cập nhật/dự báo về xu hướng thị trường nhằm đưa ra các Đề xuất, sáng kiến nhằm tăng cơ hội bán hàng. Thúc đẩy mạnh phát triển khách hàng và chốt đơn hàng thành công.

7. Quản lý, đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh. Triển khai tuyển dụng và đào tạo hội nhập. Hỗ trợ, giám sát, kiểm tra tiến trình và kết quả thực hiện công việc của Nhân viên.