Tuyển Trưởng phòng kinh doanh RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 70 Triệu

Mức lương 20 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Akaruhi, 124 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 70 Triệu

- Xây dựng và phát triển một đội nhóm nhân viên kinh doanh từ 4 đên 8 nhân sự.

- Thiết lập kế hoạch để đạt được doanh số KPI.

- Quản lý nhân sự, thúc đẩy hoạt động nhóm phát triển mạnh mẽ, tạo sự kết nối giữa các thành viên để hoàn thành mục tiêu chung.

- Đào tạo, nâng cao phát triển lực lượng nhân viên kinh doanh.

- Tham gia trực tiếp vào quá trình bán hàng. Hỗ trợ nhân viên của mình trong quá trình bán hàng.

- Xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ khách hàng bền vững.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 27-35

- Kinh nghiệm làm quản lí trên 3 năm về quản lí kinh doanh, timeshare, bất động sản, thẩm mỹ viện, bảo hiểm, du lịch...., hoặc đã từng làm vị trí tương tương.

- Có kỹ năng tuyển dụng và đào tạo, quản lí xây dựng đội nhóm.

- Yêu thích công việc sale và giao tiếp với khách hàng.

- Khả năng chịu áp lực tốt trong công việc, khả năng thuyết phục cao.

- Có thể làm việc buổi tối.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Bảo hiểm là một lợi thế.

Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 15.000.000- 20.000.000 đồng/ tháng tuỳ năng lực.

- Mức thưởng hấp dẫn dựa trên kết quả doanh thu (thu nhập trung bình từ 20.000.000 – 70.000.000 đồng)

- Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.

- 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương.

- Nghỉ lễ theo lịch của nhà nước (Tết Tây, Tết Nguyên Đán, 30/4, 1/5...)

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ cần thiết để phục vụ cho công việc.

- Đào tạo: được tham gia các khóa cơ bản và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ theo giáo trình bài bản.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại, đầy đủ tiện ích.

- Teambuilding, Year End Party hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

