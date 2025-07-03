Tuyển Trưởng phòng kinh doanh RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 70 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 70 Triệu

RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Trưởng phòng kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Mức lương
20 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Akaruhi, 124 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 70 Triệu

- Xây dựng và phát triển một đội nhóm nhân viên kinh doanh từ 4 đên 8 nhân sự.
- Thiết lập kế hoạch để đạt được doanh số KPI.
- Quản lý nhân sự, thúc đẩy hoạt động nhóm phát triển mạnh mẽ, tạo sự kết nối giữa các thành viên để hoàn thành mục tiêu chung.
- Đào tạo, nâng cao phát triển lực lượng nhân viên kinh doanh.
- Tham gia trực tiếp vào quá trình bán hàng. Hỗ trợ nhân viên của mình trong quá trình bán hàng.
- Xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ khách hàng bền vững.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 27-35
- Kinh nghiệm làm quản lí trên 3 năm về quản lí kinh doanh, timeshare, bất động sản, thẩm mỹ viện, bảo hiểm, du lịch...., hoặc đã từng làm vị trí tương tương.
- Có kỹ năng tuyển dụng và đào tạo, quản lí xây dựng đội nhóm.
- Yêu thích công việc sale và giao tiếp với khách hàng.
- Khả năng chịu áp lực tốt trong công việc, khả năng thuyết phục cao.
- Có thể làm việc buổi tối.
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Bảo hiểm là một lợi thế.

Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 15.000.000- 20.000.000 đồng/ tháng tuỳ năng lực.
- Mức thưởng hấp dẫn dựa trên kết quả doanh thu (thu nhập trung bình từ 20.000.000 – 70.000.000 đồng)
- Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.
- 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương.
- Nghỉ lễ theo lịch của nhà nước (Tết Tây, Tết Nguyên Đán, 30/4, 1/5...)
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ cần thiết để phục vụ cho công việc.
- Đào tạo: được tham gia các khóa cơ bản và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ theo giáo trình bài bản.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại, đầy đủ tiện ích.
- Teambuilding, Year End Party hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Akuruhi, 124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-kinh-doanh-thu-nhap-20-70-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job361288
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 8 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 53 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 28 - 53 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 8 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Olive làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Olive
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 50 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Trên 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN V-SIXTYFOUR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN V-SIXTYFOUR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home
20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận SHINHAN FINANCE Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TADA LABS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH TADA LABS
14 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XAY XÁT HOÀNG GIAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XAY XÁT HOÀNG GIAO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TM & DV NHỊ GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM & DV NHỊ GIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Firo Retails làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty TNHH MTV Firo Retails
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HỮU NGHỊ VIỆT TRUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HỮU NGHỊ VIỆT TRUNG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ BIDV METLIFE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ BIDV METLIFE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH HÀ NỘI 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH HÀ NỘI 1
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 80 Triệu Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
35 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm