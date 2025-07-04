Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH TMDV Âu Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 930 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý, triển khai và hoạch định bộ Phận Kinh Doanh. Tìm kiếm khách hàng B2B.

Cùng BGĐ xây dựng mục tiêu, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, marketing, kỹ thuật.

Phối hợp tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh, marketing.

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài

Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng, marketing từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales

Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

Thực hiện công việc theo KPI của Công ty.

Ban hành chính sách nhân viên đảm bảo hoạt động trơn tru và có hiệu quả.

Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước BGĐ.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên nghiệp vụ QTKD, Marketing

Kinh nghiệm > 05 năm ở vị trí tương đương, ngành xông hơi khử trùng hàng xuất khẩu, kiểm soát côn trùng dịch hại, xuất nhập khẩu nông sản, thuốc bảo vệ thự vật…

Thành thạo các phần mềm tin học VP.

Độ tuổi: Từ 30 tuổi trở lên, sức khỏe tốt, ngoại hình dễ nhìn.

Kiến thức về bán hàng, marketing

Ngoại ngữ: Anh văn (nghe, nói, đọc viết thành thạo).

Nắm bắt tâm lý, đàm phán thuyết phục KH và XD mối quan hệ thân thiết với KH.

Khả năng nhạy bén cơ hội kinh doanh, lập kế hoạch, tổng hợp, phân tích số liệu, quản lý.

Quản lý thời gian, phân công công việc

Kỹ năng: lập kế hoạch, đào tạo, giao tiếp tốt, làm việc nhóm, lắng nghe, đàm phán, thương lượng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc công ty xông hơi khử trùng nội địa và xuất khẩu dịch vụ, kiểm soát côn trùng.

Tại Công ty TNHH TMDV Âu Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 20tr (hoặc thỏa thuận theo năng lực).

Có cơ hội thăng tiến

Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo Luật lao động, Luật BHXH.

Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty.

Được xét duyệt tăng lương định kỳ & thưởng theo kết quả công việc.

Du lịch 01 lần / năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Âu Châu

